Дженнифер Лопес призналась, что за роль в "Стриптизершах" не получила ни копейки

По словам артистки, роль в картине для нее была похожа на возвращение в прошлое, поскольку она знает что такое бедность.

Певица Дженнифер Лопес не получила большого гонорара за главную роль в фильме "Стриптизерши", а снялась там бесплатно.

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Актриса очень гордится своей ролью независимой женщины Рамоны, и считает, что она находится в таком положении, что не должна опираться на денежную мотивацию, чтобы делать то, что ей действительно хочется.

"За "Стриптизерш" мне не заплатили кучу денег. Я снялась там бесплатно, я продюсировала его. Как и в песне Jenny from the Block, я делаю то, что люблю", - призналась она в интервью журналу GQ, передает 112 ua.

По словам артистки, роль в картине для нее была похожа на возвращение в прошлое, поскольку она знает что такое бедность, и в юности была вынуждена делить одну кровать с сестрой, поскольку у ее семьи не было денег и места в квартире на вторую.