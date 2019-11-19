Алла Пугачева напугала фанатов своими словами: "Мне бы дожить"

Певица и раньше признавалась, что с возрастом для нее на первый план вышли семейные ценности.

Алла Пугачева опасается, что не дождется, как вырастут ее дети. Лизе и Гарри всего по шесть лет.

Читайте также"Кощей!": Алла Пугачева отличилась несуразным фото

Информация об этом появилась на Telegram-канале НеМалахов. Издание передало отрывок из одного интервью, в котором Пугачевой задавали неожиданные вопросы.

"На одном из шоу Примадонне предложили, мол, пусть дочка Лизочка напишет вашу биографию", - говорится в сообщении.

"О, Господи! Мне бы дожить, чтобы она школу окончила", - ответила Алла Борисовна.

Напомним, весной Пугачевой исполнилось 70 лет. Помимо праздника в честь юбилея, певица устроила и несколько грандиозных концертных шоу, которые прошли с полным аншлагом. Артистка призналась, что, возможно, выйдет на сцену уже в 80-летнем возрасте.