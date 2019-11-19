"Студмисс Украины 2019": самой красивой студенткой стала одесситка (фото)

Финал конкурса состоялся в одном из киевских концерт-холлов в Международный день студентов.

Первое место в конкурсе красоты «Студмисс Украины 2019» заняла студентка Одесского национального морского университета Дарина Самсонникова.

Читайте также"Мисс Украина 2019" переплюнула Волочкову, показав эффектный шпагат (фото, видео)О своей победе девушка написала в Instagram.

Она поблагодарила родных и близких за поддержку и веру в нее, отметив: «Я стала «Студмисс Украины 2019»! Эмоции, счастье, слезы!».

Финал конкурса состоялся в одном из киевских концерт-холлов в Международный день студентов.

Ранее УНИАН сообщал, что победительницей конкурса «Мисс Украина Вселенная 2019» стала 26-летняя красавица из Запорожья Анастасия Суббота.