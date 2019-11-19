"Студмисс Украины 2019": самой красивой студенткой стала одесситка (фото)
11:52, 19 ноября 2019Звезды
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Финал конкурса состоялся в одном из киевских концерт-холлов в Международный день студентов.
"Студмисс Украины 2019" Даша Самсонникова / instagram.com/dashasams
Первое место в конкурсе красоты «Студмисс Украины 2019» заняла студентка Одесского национального морского университета Дарина Самсонникова.
Читайте также"Мисс Украина 2019" переплюнула Волочкову, показав эффектный шпагат (фото, видео)О своей победе девушка написала в Instagram.
Она поблагодарила родных и близких за поддержку и веру в нее, отметив: «Я стала «Студмисс Украины 2019»! Эмоции, счастье, слезы!».
Финал конкурса состоялся в одном из киевских концерт-холлов в Международный день студентов.
В соцсети девушка активно делится откровенными фотографиями / instagram.com/dashasams
Ранее УНИАН сообщал, что победительницей конкурса «Мисс Украина Вселенная 2019» стала 26-летняя красавица из Запорожья Анастасия Суббота.
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