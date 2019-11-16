Сын королевы Елизаветы II назвал ошибкой свой визит миллиардера Эпштейна, которого обвиняют в секс-торговле людьми

В 2008 году Эпштейна впервые осудили за вовлечение несовершеннолетних в секс-бизнес. Спустя два года журналисты сфотографировали на прогулке миллиардера и принца Эндрю.

Британский принц Эндрю назвал ошибкой свой визит к американскому миллиардеру Джеффри Эпштейну в 2010 году, которого уже тогда судили за вовлечение несовершеннолетних в секс-бизнес.

Об этом он сказал в интервью BBC, пишет Громадське.

Принц Эндрю заявил, что признает свой поступок недостойным члена королевской семьи, и считает, что этим поступком он подвел семью.

Читайте такжеКамеру миллиардера Эпштейна не контролировали согласно правилам в ночь его смерти - СМИ

В 2008 году Эпштейна впервые осудили за вовлечение несовершеннолетних в секс-бизнес. Через два года журналисты сфотографировали на прогулке миллиардера и принца Эндрю. Также в прессе появлялась еще одна фотография, на которой принц находится в имении Эпштейна в Нью-Йорке.

В 2015 году имя принца Эндрю упоминали в судебных документах при рассмотрении еще одного дела Эпштейна. Вирджиния Джуффре и еще несколько женщин заявили, что стали жертвами финансиста, который вынуждал их, тогда еще несовершеннолетних, заниматься сексом с другими мужчинами.

Джуффре заявила, что ее трижды принуждали к сексу с принцем Эндрю в течении 1999-2002 годов в Лондоне, Нью-Йорке и на частном карибском острове Эпштейна. В 1999 году ей было 17.

В интервью BBC принц заявил, что не помнит, что когда-нибудь встречался с Вирджинией Джуффре.

Напомним, Джеффри Эпштейна, который находился в одиночной камере в нью-йоркской тюрьме в ожидании суда по обвинению в секс-торговле, жертвами которой стали десятки несовершеннолетних девушек, нашли мертвым в его камере утром 10 августа. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стало самоубийство. В ночь смерти Эпштейна в его камере не проводили регулярных мониторингов, предусмотренных протоколом тюрьмы.

В 2007 году миллиардера Джеффри Эпштейна обвиняли в сутенерстве и принуждении нескольких десятков несовершеннолетних к проституции. Расследование велось в 2002-2005 годах в Нью-Йорке и Флориде. Тогда Эпштейн пошел на сделку со следствием — его делом занимался Алекс Акоста, который тогда был прокурором Южной Флориды и согласился на сделку с Эпштейном. В результате тот просидел в тюрьме лишь 13 месяцев вместо многолетнего, а возможно, и пожизненного срока, который мог назначить суд. Кроме того, Акоста согласился скрыть факт сделки со следствием от жертв в этом деле.

Однако в ноябре 2018 года газета The Miami Herald опубликовала собственное расследование, посвященное делу Джеффри Эпштейна и роли в нем Алекса Акосты. По старому делу журналистам удалось найти около 60 жертв насилия со стороны Эпштейна.

Читайте такжеБританского принца Эндрю обвиняют в педофилии - СМИ

В феврале нынешнего года судья окружного суда в Южной Флориде Кеннет Марра постановил, что скрытие информации о жертвах было незаконным.

7 июля 2019 года власти США задержали Эпштейна. По версии следствия, Эпштейн получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. Миллиардер не признал вину, а слишком мягкое соглашение с Эпштейном вызвало публичную критику в адрес Акосты. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси потребовали от него уйти в отставку, а в Twitter распространилась кампания #AcostaResign.

12 июля министр труда Соединенных Штатов Алекс Акоста объявил об отставке из-за скандала вокруг Эпштейна.