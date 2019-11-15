"Тепло и с любовью": Джамала поделилась семейной фотосессией с мужем и сыном (фото)

Исполнительница поделилась милыми кадрами.

Певица Джамала, которая призналась, что сделает паузу в карьере ради второго ребенка, поделилась нежными семейными кадрами.

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На странице в Instagram исполнительница разместила снимки, на которых предстает вместе с мужем Бекиром и сыном Эмиром-Рахманом. Автором фотосессии выступил фотограф Сейран Баккал.

Съемки проходили в осеннем парке. На фото Джа предстает в длинном шифоновом платье, куртке и сапогах. Ее муж – в зеленых брюках, джинсовой рубашке и пиджаке. Малыш супругов позировал в свитере, джинсах и кроссовках.

"Съемки, выступления, эфиры, примерки, сколько всего происходит. Уже завтра возобновляем тур "10". А сейчас просто хочется остановиться и оставить это здесь", - подписала фото Джамала.

Напомним, что месяц назад Джамала и Jah Khalib выпустили долгожданную дуэтную песню. Увидела свет совместная работа артистов "Кохаю".