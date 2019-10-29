Джамала презентовала новую песню в дуэте с Jah Khalib

Композиция вошла в альбом рэпера под названием "Выход в свет".

Украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала выпустила новую дуэтную песню Кохаю с казахским рэпером Jah Khalib.

Официальный релиз песни Кохаю состоялся во вторник, 29 октября.

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Исполнительница отмечает, что это «магическая работа про ту необъяснимую связь между людьми, которая помогает им пройти все на своем пути».

«Я написала ее на седьмом месяце беременности. Мой голос дрожал, а иногда от эмоций мне не хватало воздуха. В песне я очень хотела сохранить именно это состояние. В результате вышло объединить женскую и мужскую энергию, Инь и Ян», — написала Джамала на своей странице в Facebook.

Композиция вошла в альбом Jah Khalib под названием "Выход в свет".

Напомним, в марте Джамала была удостоена музыкальной премии YUNA-2019 в номинации "Лучшая исполнительница", а в апреле сингл Solo вошел в первую десятку сразу двух британских чартов.

Ранее Джамала выпустила сборник лучших песен за десять лет карьеры.