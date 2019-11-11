Ани Лорак очаровала сеть трогательным фото с дочерью

Певица нежно обнимает дочку, сидя на кровати.

Украинская певица Ани Лорак расстрогала сеть черно-белым фото со своей дочерью. Снимок она опубликовала в Instagram. Читайте такжеПолуголая Каменских в кожаном бюстгальтере завела Instagram (фото) Певица нежно обнимает дочку, сидя на кровати. "Мамы и дочки всегда самые лучшие подружки", - подписала Лорак фото. "Лапочки, сладость", "Ну наконец-то ваше фото. Прелестные девочки!", "Какие нежные, любимые девочки", - умилились юзеры.

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