Ани Лорак очаровала сеть трогательным фото с дочерью
19:09, 11 ноября 2019Звезды
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Певица нежно обнимает дочку, сидя на кровати.
Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак расстрогала сеть черно-белым фото со своей дочерью.
Снимок она опубликовала в Instagram.
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Певица нежно обнимает дочку, сидя на кровати.
"Мамы и дочки всегда самые лучшие подружки", - подписала Лорак фото.
"Лапочки, сладость", "Ну наконец-то ваше фото. Прелестные девочки!", "Какие нежные, любимые девочки", - умилились юзеры.
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