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Ани Лорак очаровала сеть трогательным фото с дочерью

19:09, 11 ноября 2019
Звезды
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Instagram Ани Лорак

Снимок она опубликовала в Instagram.

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Певица нежно обнимает дочку, сидя на кровати. 

"Мамы и дочки всегда самые лучшие подружки", - подписала Лорак фото.

"Лапочки, сладость", "Ну наконец-то ваше фото. Прелестные девочки!", "Какие нежные, любимые девочки", - умилились юзеры. 

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Теги: #певица#Ани Лорак