цей матеріал доступний українською

Светлана Лобода показала фото с Дорном в стиле гопников

08:32, 08 ноября 2019
Звезды
283 0
Звезды сфотографировались в стиле гопников / instagram.com/lobodaofficial

Опальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила поклонников, опубликовав фотографии с певцом Иваном Дорном и украинско-грузинским модельером Бичоллой Тетрадзе.

Читайте также"Как 30-летняя": Алла Пугачева вызвала недоумение новым фото

Звезды сфотографировались на фоне труб и стройматериалов. Кадры появились в Instagram артистки. На двух снимках все трое сплелись в объятиях, а на третьем Светлана примерила на себя роль девушки-оторвы в джинсах, развязно расставившей ноги.

"Симпатичный бутерброд (lovely sandwich) Трио будет?", - написала суперзвезда, возможно, намекнув на совместную песню. Поклонники, судя по комментариям, решили, что Лобода споет дуэтом вместе с Дорном.

Звезды сфотографировались в стиле гопников / instagram.com/lobodaofficial

Ранее Настя Каменских в Мехико сверкнула стройными ногами в ультракороткой юбке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Дорн#Светлана Лобода