Светлана Лобода показала фото с Дорном в стиле гопников

Исполнительница намекнула, что может записать с Дорном песню.

Опальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила поклонников, опубликовав фотографии с певцом Иваном Дорном и украинско-грузинским модельером Бичоллой Тетрадзе.

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Звезды сфотографировались на фоне труб и стройматериалов. Кадры появились в Instagram артистки. На двух снимках все трое сплелись в объятиях, а на третьем Светлана примерила на себя роль девушки-оторвы в джинсах, развязно расставившей ноги.

"Симпатичный бутерброд (lovely sandwich) Трио будет?", - написала суперзвезда, возможно, намекнув на совместную песню. Поклонники, судя по комментариям, решили, что Лобода споет дуэтом вместе с Дорном.

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