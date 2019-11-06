"Опухшая какая-то с виду": фанаты переживают за здоровье располневшей певицы МакSим

МакSим сменила несколько нарядов за вечер, но ни один из них не скрыл расплывшихся очертаний ее фигуры.

В минувшие выходные состоялся концерт певицы в Казани. Не все поклонники остались довольны выступлением МакSим, а ее внешний вид и вовсе разочаровал большинство присутсвующих. Артистка, по мнению фанатов, сильно изменилась.

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Помимо положительных отзывов о шоу вокалистки, в Сети появилась и критика. «Опухшая какая-то с виду»; «Человеку явно нужна помощь»; «В этой ситуации вся надежда только на близких. Уже без разницы, что там: наркотики, алкоголь, антидепрессанты или просто депрессия», - обсуждали концертное видео пользователи социальных сетей, передает Стархит.

МакSим сменила несколько нарядов за вечер, но ни один из них не скрыл расплывшихся очертаний ее фигуры. По мнению зрителей, певице было крайне трудно исполнять некоторые композиции. «Она пела, будто ей не хватало воздуха», — говорят очевидцы.

Представитель МакSим Маргарита Соколова опровергла, что концерт в Казани был провальным. «Концерт прошел с аншлагом! Все были довольны. Какая-то девочка в Интернете написала свое недовольство, ей, видите ли, так показалось. Все зацепились за эту девочку, вся пресса друг у друга стала переписывать, и зачем-то разразилась такая шумиха... Все это очень некрасиво», - отметила Соколова.

Напомним, что у МакSим действительно были серьезные проблемы со здоровьем, заставившие взять долгую творческую паузу. В конце апреля этого года певица попала в ДТП и получила тяжелые травмы. «Только в клинике осознала, как тело буквально ломит. Просто шок. До ног первое время невозможно было даже дотронуться, когда врачи оказывали помощь. Повезло, что обошлось без переломов. Челюсть, на которую пришелся основной удар, очень болит. Стараюсь соблюдать все предписания докторов, чтобы поскорее вернуться в строй», — говорила тогда исполнительница.

Постепенно Марина (настоящее имя певицы) восстановилась и вернулась к работе.