Тина Кароль появилась на шоу "Танцы со звездами" в ультраобтягивающем платье (фото, видео)

В качестве ведущей артистка предстала в соблазнительном образе.

Тина Кароль произвела фурор во время прямого эфира одиннадцатого выпуска шоу "Танцы со звездами".

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Соответствующие фото и видео опубликованы в Instagram звезды. В качестве ведущей артистка предстала в соблазнительном образе. На ней было обтягивающее бордовое платье без бретелей и пикантным высоким разрезом. Такой наряд подчеркнул упругую грудь певицы.

Удивила в этот раз Кароль выбором прически: она собрала волосы и зачесала назад, закрепив стильной черной заколкой-бантиком.

Макияж звезды сдержанный, она обошлась без своей фирменной ярко-красной помады.

Как сообщалось, в последнем эфире "Танцев со звездами" проект покинула пара Алексея Яровенко и Алены Шоптенко.