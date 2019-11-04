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Тина Кароль появилась на шоу "Танцы со звездами" в ультраобтягивающем платье (фото, видео)

18:01, 04 ноября 2019
Звезды
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Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol

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Соответствующие фото и видео опубликованы в Instagram звезды. В качестве ведущей артистка предстала в соблазнительном образе. На ней было обтягивающее бордовое платье без бретелей и пикантным высоким разрезом. Такой наряд подчеркнул упругую грудь певицы.

Удивила в этот раз Кароль выбором прически: она собрала волосы и зачесала назад, закрепив стильной черной заколкой-бантиком.

Макияж звезды сдержанный, она обошлась без своей фирменной ярко-красной помады.

Как сообщалось, в последнем эфире "Танцев со звездами" проект покинула пара Алексея Яровенко и Алены Шоптенко.

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Теги: #танцы со звездами#Тина Кароль