Ани Лорак в крохотном топе показала грудь на фото
Опальная украинская певица Ани Лорак сразила наповал своих фанов, показав фото, на котором она позирует в белом крохотном топе.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в откровенном сексуальном наряде, дерзко глядя в камеру. Свой "лук" звезда дополнила идеальным макияжем и укладкой.
В кадре будто запечатлен момент, как Лорак превращается в идеальную "диву" - у ее лица видна кисточка для макияжа. Завершила образ исполнительница лаконичными украшениями на руке и шее.
"Мамочки, какая красивая", "Богиня, вдохновляющая своим талантом и красотой!", "Какая красотка!", "Восхитительна", - пишут в комментариях к фото.
Ранее Ани Лорак поделилась с поклонниками порцией новых фото и видео, на которых позирует в весьма необычном наряде - пижаме и сапогах.