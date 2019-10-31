Ани Лорак в крохотном топе показала грудь на фото

Завершила образ исполнительница лаконичными украшениями на руке и шее.

Опальная украинская певица Ани Лорак сразила наповал своих фанов, показав фото, на котором она позирует в белом крохотном топе.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в откровенном сексуальном наряде, дерзко глядя в камеру. Свой "лук" звезда дополнила идеальным макияжем и укладкой.

В кадре будто запечатлен момент, как Лорак превращается в идеальную "диву" - у ее лица видна кисточка для макияжа. Завершила образ исполнительница лаконичными украшениями на руке и шее.

"Мамочки, какая красивая", "Богиня, вдохновляющая своим талантом и красотой!", "Какая красотка!", "Восхитительна", - пишут в комментариях к фото.

Ранее Ани Лорак поделилась с поклонниками порцией новых фото и видео, на которых позирует в весьма необычном наряде - пижаме и сапогах.