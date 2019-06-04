Американского режиссера Дэвида Линча наградят почетным "Оскаром"

По мнению кинокритиков , именно создатель "Твин Пикс" во многом предвосхитил появление таких феноменов в кино, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и братья Коэны.

Совет управляющих Американской академии киноискусств принял решение вручить кинорежиссеру Дэвиду Линчу почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф.

Об этом сообщается в понедельник на сайте академии.

Кинокритики указывают, что Линч во многом предвосхитил появление таких феноменов в кино, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и братья Коэны.

Читайте такжеЛегендарный Линч советует ветеранам АТО бороться с посттравматическим синдромом с помощью медитации

Дэвид Линч - представитель американского независимого кино, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.

Наибольшую популярность у широкой публики Линч снискал после выхода мистического сериала "Твин Пикс" (1990-1991).

Всего за свою карьеру Линч снял всего 10 полнометражных картин, и многие из них, такие как "Человек-слон" (1980), "Синий бархат" (1986), "Дикие сердцем" (1990), стали классикой кино.

Также было решено удостоить почетной награды за вклад в кино итальянского режиссера Лину Вертмюллер и американского актера Уэса Стьюди, а актрису Джину Дэвис - награды им. Джина Хершолта, вручаемой за выдающийся вклад в дело гуманизма.

Вручение наград состоится на специальной церемонии в Лос-Анджелесе в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center 27 октября.