Американского режиссера Дэвида Линча наградят почетным "Оскаром"
Совет управляющих Американской академии киноискусств принял решение вручить кинорежиссеру Дэвиду Линчу почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф.
Об этом сообщается в понедельник на сайте академии.
Кинокритики указывают, что Линч во многом предвосхитил появление таких феноменов в кино, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и братья Коэны.
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Дэвид Линч - представитель американского независимого кино, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.
Наибольшую популярность у широкой публики Линч снискал после выхода мистического сериала "Твин Пикс" (1990-1991).
Всего за свою карьеру Линч снял всего 10 полнометражных картин, и многие из них, такие как "Человек-слон" (1980), "Синий бархат" (1986), "Дикие сердцем" (1990), стали классикой кино.
Также было решено удостоить почетной награды за вклад в кино итальянского режиссера Лину Вертмюллер и американского актера Уэса Стьюди, а актрису Джину Дэвис - награды им. Джина Хершолта, вручаемой за выдающийся вклад в дело гуманизма.
Вручение наград состоится на специальной церемонии в Лос-Анджелесе в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center 27 октября.