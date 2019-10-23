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Дочь Заворотнюк прервала "молчание" в сети (фото)

13:13, 23 октября 2019
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Заворотнюк больна раком / instagram.com/anna_zavorotnyuk

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Соответствующим снимком девушка поделилась на своей странице в Instagram. На нем она позировала на фоне кирпичной стены в светлой блузке и клетчатом пиджаке.

Отметим, что фото Заворотнюк-младшая не подписала. Более того, дочь актрисы отключила возможность комментировать свой пост. 

Как сообщалось, недавно дочь Анастасии Заворотнюк разместила в Instagram пост, в котором поблагодарила всех, кто поддержал ее семью на фоне слухов о болезни ее мамы. 

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Теги: #Анастасия Заворотнюк