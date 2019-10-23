Дочь Заворотнюк прервала "молчание" в сети (фото)

Опубликованную в сети фотографию дочь Заворотнюк не подписала.

Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна спустя 12 дней молчания опубликовала в сети новое фото.

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Соответствующим снимком девушка поделилась на своей странице в Instagram. На нем она позировала на фоне кирпичной стены в светлой блузке и клетчатом пиджаке.

Отметим, что фото Заворотнюк-младшая не подписала. Более того, дочь актрисы отключила возможность комментировать свой пост.

Как сообщалось, недавно дочь Анастасии Заворотнюк разместила в Instagram пост, в котором поблагодарила всех, кто поддержал ее семью на фоне слухов о болезни ее мамы.