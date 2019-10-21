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"Мисс Украина 2019" переплюнула Волочкову, показав эффектный шпагат (фото, видео)

13:18, 21 октября 2019
Звезды
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Девушка поразила всех своим шпагатом / instagram.com/margoritapasha

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Фото и видео, на которых девушка продемонстрировала прекрасную физическую форму, она опубликовала на своей странице в Instagram.  "Наконец-то посвятила время себе", - подписала снимок и ролик Маргарита.

Поклонники осыпали модель комплиментами, подчеркнув, что шпагат у нее получился лучше, чем у российской балерины Анастасии Волочковой.

Ранее в столице выбрали "Мисс Украину 2019", ею стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша. Девушка – мастер спорта по художественной гимнастике.

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Теги: #фото#участницы мисс украина