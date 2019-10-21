"Мисс Украина 2019" переплюнула Волочкову, показав эффектный шпагат (фото, видео)
13:18, 21 октября 2019Звезды
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Поклонники осыпали модель комплиментами, увидев, как она садится на шпагат.
Девушка поразила всех своим шпагатом / instagram.com/margoritapasha
Победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша сделала шпагат в воздухе и восхитила поклонников.
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Фото и видео, на которых девушка продемонстрировала прекрасную физическую форму, она опубликовала на своей странице в Instagram. "Наконец-то посвятила время себе", - подписала снимок и ролик Маргарита.
Поклонники осыпали модель комплиментами, подчеркнув, что шпагат у нее получился лучше, чем у российской балерины Анастасии Волочковой.
Ранее в столице выбрали "Мисс Украину 2019", ею стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша. Девушка – мастер спорта по художественной гимнастике.
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