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Светлана Лобода заинтриговала сеть пикантным фото

16:37, 17 октября 2019
Звезды
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Лобода оголила грудь / instagram.com/lobodaofficial

Опальная украинская певица Светлана Лобода заинтриговала пользователей сети, опубликовав провокационное и одновременно загадочное фото.

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На своей странице в Instagram она показала снимок, на котором предстала в новом образе: блондинки с кудряшками. В кадре артистка позирует в пудровом топе, едва прикрывающем ее пышную грудь. 

Интересно, что на фото Лобода прислонилась к мужчине, лица которого на снимке не видно. Подписала кадр "суперзвезда" очень коротко: "Кто ты?".

В комментариях пользователи начали гадать, с кем же позирует исполнительница: случайно не с Тиллем Линдеманном, с которым ей приписывают роман?

Напомним, в СМИ ранее неоднократно появлялись слухи о том, что отцом второго ребенка Лободы является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

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Теги: #фото#Светлана Лобода