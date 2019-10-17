Надя Дорофеева блеснула сочными ягодицами (фото)
12:09, 17 октября 2019Звезды
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Черное боди выгодно подчеркнуло сексуальную фигуру Нади.
Дорофеева опубликовала новое фото / instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева "засветила" ягодицы на снимке со сцены вместе с коллегой Позитивом.
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Соответствующее фото она опубликовала в Instagram. В кадре видна шикарная подтянутая попа артистки: она стоит спиной к камере в черном боди и колготах в сеточку. Поверх такого откровенного наряда Дорофеева накинула полупрозрачную кофту.
Как сообщалось, популярная украинская певица Тина Кароль продолжает сражать наповал всех своей сексуальностью: она оголила грудь и животик в смелом наряде.
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