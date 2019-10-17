Тина Кароль оголила грудь и животик в смелом наряде (фото)

Артистка похвасталась сексуальным "луком".

Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает сражать наповал всех своей сексуальностью.

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Так, на новом фото в Instagram артистка предстала в соблазнительном полосатом платье оригинального кроя от австралийского бренда Дион Ли.

Платье с экстремальным декольте и разрезом в области талии подчеркнуло достоинства фигуры певицы – пышную грудь и плоский животик.

Дополнила свой пикантный образ Тина блестящими серебряными босоножками на шпильке. Макияж звезда выбрала в спокойных тонах с акцентом на яркие губы.

Напомним, в шестом прямом эфире проекта "Танцы со звездами" ведущая Тина Кароль появилась в образе миссис Смит.