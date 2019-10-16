Экс-"виагра" снялась в купальнике и показала сочные прелести (фото)

Во время отдыха исполнительница публикует заманчивые и смелые фотографии.

Средняя дочь украинской певицы, экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой Моника часто вынуждена проводить время вдали от матери, в США, из-за требований живущего там отца малышки Максима Чернявского.

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Но Седокова отправилась отдыхать в Эмираты вместе с подросшей дочкой и сделала фото на побережье в белом купальнике с красным узором, продемонстрировав подтянутую фигуру. На опубликованном в Instagram снимке можно разглядеть сочные формы артистки: большую грудь и упругие ягодицы.

Ранее Анна Седокова позировала для свежего номера Playboy без белья и в латексе. Многие пользователи сети раскритиковали ее за столь откровенные кадры.