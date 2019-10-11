Семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление

На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось заявление ее родных.

Семья Анастасии Заворотнюк впервые нарушила молчание и выступила с официальным заявлением. В нем, правда, ни слова о состоянии актриссы.

Так, на странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось заявление ее родных, которые пообещали делиться новостями о состоянии актрисы в ее официальном аккаунте, дабы не позволить спекулировать на теме болезни Заворотнюк.

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"От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграмм аккаунт podderzhka_azavorotnyuk заблокировали. Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв роботизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удаётся. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь. Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!!! Спасибо Вам", – говорится в сообщении.

Напомним, по информации СМИ, 48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна и находится в реабилитационном центре.