Анджелина Джоли снялась обнаженной для обложки журнала (фото)
14:26, 03 октября 2019Звезды
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Поклонники актрисы пришли в восторг от ее фотографии для обложки журнала.
Джоли прекрасно выглядит / instagram.com/richardgianorio
Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась для обложки ноябрьского номера французского журнала Madame Figaro.
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Фото опубликовал на своей странице в Instagram главный редактор издания Ричард Джанорио.
Как можно увидеть на снимке, обнаженная Джоли лежит, подняв руки, в наполненной водой мраморной ванне. Бывшая жена Брэда Питта обратила на фотографа дерзкий взгляд.
Уши Джоли украсили серьги, а запястье - минималистичный металлический браслет. Для этого образа ей подобрали нежный макияж.
Ранее исхудавшая Анджелина Джоли появилась на премьере "Малефисенты". Она пришла в блестящем черном платье от Versace, украшенном брошкой в виде скорпиона.
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