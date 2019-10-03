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Анджелина Джоли снялась обнаженной для обложки журнала (фото)

14:26, 03 октября 2019
Звезды
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Джоли прекрасно выглядит / instagram.com/richardgianorio

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Фото опубликовал на своей странице в Instagram главный редактор издания Ричард Джанорио.

Как можно увидеть на снимке, обнаженная Джоли лежит, подняв руки, в наполненной водой мраморной ванне.  Бывшая жена Брэда Питта обратила на фотографа дерзкий взгляд. 

Уши Джоли украсили серьги, а запястье - минималистичный металлический браслет. Для этого образа ей подобрали нежный макияж.

Ранее исхудавшая Анджелина Джоли появилась на премьере "Малефисенты". Она пришла в блестящем черном платье от Versace, украшенном брошкой в виде скорпиона.

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Теги: #Джоли#фото