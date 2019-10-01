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Исхудавшая Джоли появилась на премьере "Малефисенты" (фоторепортаж)

13:18, 01 октября 2019
Кино и музыка
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Анджелина Джоли / REUTERS

Вчера вечером в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера фильма "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil), которую, конечно, не пропустили исполнительницы главных ролей: Анджелина Джоли, Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг.

 На премьеру Анджелина пришла в блестящем черном платье от Versace, украшенном брошкой в виде скорпиона, что, видимо, должно было подчеркнуть, что на экране она воплотила образ злой волшебницы.

 Как сообщал УНИАН, опубликован новый трейлер приквела шпионских боевиков Kingsman.

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Теги: #Джоли#Анджелина Джоли Малефисента