Исхудавшая Джоли появилась на премьере "Малефисенты" (фоторепортаж)

На премьеру Анджелина пришла в блестящем черном платье от Versace, украшенном брошкой в виде скорпиона.

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