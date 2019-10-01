Исхудавшая Джоли появилась на премьере "Малефисенты" (фоторепортаж)
13:18, 01 октября 2019Кино и музыка
526 0
На премьеру Анджелина пришла в блестящем черном платье от Versace, украшенном брошкой в виде скорпиона.
Анджелина Джоли / REUTERS
Вчера вечером в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера фильма "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil), которую, конечно, не пропустили исполнительницы главных ролей: Анджелина Джоли, Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг.
На премьеру Анджелина пришла в блестящем черном платье от Versace, украшенном брошкой в виде скорпиона, что, видимо, должно было подчеркнуть, что на экране она воплотила образ злой волшебницы.
Как сообщал УНИАН, опубликован новый трейлер приквела шпионских боевиков Kingsman.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter