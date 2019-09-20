Под пение Тины Кароль и Сердючки: 25-летняя Ассоль вышла замуж (фото, видео)

Артистка вышла замуж в усыпанном жемчугом платье, которое весит 23 килограмма.

В зеркальную дату, 19.09.19, Катя Гуменюк, она же Ассоль, вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко, с которым училась в одной группе в лондонском университете Coventry. Артем и Катя знакомы с детства, но встречаться начали два года назад. А в мае 2018 года он сделал певице предложение.

Свадьба Ассоль прошла в одном из самых модных мест Киева - банкет-холле Regent Hill. А гостей, которых собралось более 150 человек, вели свадьбу Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, пишет "КП в Украине".

Выступила на свадьбе Тина Кароль. Именно под ее хит "Намалюю тобі зорі" Катя станцевала со свои отцом - бизнесменом и бывшим народным депутатом Игорем Гуменюком. Для гостей также споют Монатик и Верка Сердючка.

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Для своего супруга и гостей невеста тоже пела. Друзья молодоженов запостили небольшой фрагмент выступления. "Крылья, что были поломаны, исцелил", - адресовала слова артистка своему возлюбленному.

Артистка вышла замуж в усыпанном жемчугом платье, которое весит 23 килограмма. Модель платья предусматривает открытые плечи и длинный шлейф.

Роскошный образ Катя дополнила аксессуарами - серьгами-гвоздиками с жемчугом, диадемой с жемчугом и длинной фатой, которую придерживала, когда шла к будущему супругу. Девушку в замужнюю жизнь сопровождал папа и две девочки в образах балерин - им доверили нести фату невесты.