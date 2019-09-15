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"Мало таких красивых": Каменских в белье очаровала сеть (фото)

21:55, 15 сентября 2019
Звезды
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Instagram Настя Каменских

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Снимок размещен в ее Instagram.

На фото Каменских позирует в лосинах и спортивном бюстгальтере. На лице у артистки отсутствует макияж.

Под фото Настя пожаловалась на трудности, с которыми сталкивается во время гастролей.

"Мало таких красивых", - написали певице в комментариях.

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Теги: #Настя Каменских