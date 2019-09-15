"Мало таких красивых": Каменских в белье очаровала сеть (фото)
21:55, 15 сентября 2019Звезды
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На фото Каменских позирует в лосинах и спортивном бюстгальтере. На лице у артистки отсутствует макияж.
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских показала черно-белое фото, на котором она позирует без макияжа.
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Снимок размещен в ее Instagram.
На фото Каменских позирует в лосинах и спортивном бюстгальтере. На лице у артистки отсутствует макияж.
Под фото Настя пожаловалась на трудности, с которыми сталкивается во время гастролей.
"Мало таких красивых", - написали певице в комментариях.
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