"Мало таких красивых": Каменских в белье очаровала сеть (фото)

На фото Каменских позирует в лосинах и спортивном бюстгальтере. На лице у артистки отсутствует макияж.

Украинская певица Настя Каменских показала черно-белое фото, на котором она позирует без макияжа. Читайте такжеСудья "Танцев со звездами" вышла замуж (фото) Снимок размещен в ее Instagram. На фото Каменских позирует в лосинах и спортивном бюстгальтере. На лице у артистки отсутствует макияж. Под фото Настя пожаловалась на трудности, с которыми сталкивается во время гастролей. "Мало таких красивых", - написали певице в комментариях.

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