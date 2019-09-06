Фаворитка "Танцев со звездами" получила серьезную травму

Ксения Мишина травмировала ребро.

Актриса Ксения Мишина, которая является одной из фаворитов шоу "Танцы со звездами", повредила ребро.

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Об этом Мишина сообщила у себя в Instagram.

"У меня крайне сложная неделя, потому что я повредила ребро. Думала, что все эти моменты, все эти травмы обойдут меня стороной, но увы. И это воскресенье, этот прямой эфир физически для меня будет очень тяжелым", - рассказала актриса.

Напомним, что на последнем эфире Мишина со своим партнером Женей Котом получили от жюри максимальные 30 баллов. Пара исполнила трогательный джаз-модерн, посвященный сыну актрисы Платону.

Как сообщал УНИАН, в прошлое воскресенье паркет "Танцев со звездами" покинула певица TAYANA, которая накануне также травмировала ребро.