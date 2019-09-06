Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать (фото)
06:41, 06 сентября 2019Звезды
1040 0
Артистка в кадре выглядит растрепанной. Она позирует в ярко-желтом наряде и с красной сумочкой.
Примадонну заметили в аптеке / фан-группа Пугачевой в Instagram
В сети появилась фотография певицы Аллы Пугачевой, сделанная в одной из аптек. Ее узнали, несмотря на маскировку.
Читайте также"Трупные пятна": лицо Аллы Пугачевой шокировало сеть (фото)
Соответствующее фото опубликовано в одном из фан-аккаунтов Примадонны. Так, в аптеке артистка появилась в черных очках. Работники ее узнали и попросили сфотографироваться.
Так, судя по комментариям, одни фаны начали расхваливать Пугачеву за то, что она согласилась сфотографироваться с работниками аптеки, другие же заметили, что Алла Борисовна позирует неподалеку от полки с "Виагрой".
Ранее Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров. Таким образом, пользователи нашли подтверждение тому, что все свои снимки она старательно фотошопит.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter