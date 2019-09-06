Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать (фото)

Артистка в кадре выглядит растрепанной. Она позирует в ярко-желтом наряде и с красной сумочкой.

В сети появилась фотография певицы Аллы Пугачевой, сделанная в одной из аптек. Ее узнали, несмотря на маскировку.

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Соответствующее фото опубликовано в одном из фан-аккаунтов Примадонны. Так, в аптеке артистка появилась в черных очках. Работники ее узнали и попросили сфотографироваться.

Так, судя по комментариям, одни фаны начали расхваливать Пугачеву за то, что она согласилась сфотографироваться с работниками аптеки, другие же заметили, что Алла Борисовна позирует неподалеку от полки с "Виагрой".

Ранее Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров. Таким образом, пользователи нашли подтверждение тому, что все свои снимки она старательно фотошопит.