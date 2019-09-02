"Танец для волчиц": участник "Танцев со звездами" забавно спародировал Олега Винника на паркете (видео)

Вместе со своей партнершей Илоной Гвоздевой Владимир Остапчук в образе Винника исполнил зажигательное танго под хит "Вовчиця".

Украинский ведущий и участник шоу "Танцы со звездами" Владимир Остапчук покорил зрителей во время второго прямого эфира паркет шоу эффектным выступлением.

Как признался Остапчук в видеодневнике, его кумиром является украинский певец Олег Винник, харизмой которой он увлекается, пишет ТСН.

Читайте также"Как куколка!": самая строгая судья "Танцев со звездами" кардинально сменила имидж (фото)

Вместе со своей партнершей Илоной Гвоздевой Владимир Остапчук исполнил зажигательное танго под хит "Вовчиця".

Несмотря на то, что танец Владимира Остапчука вызвал овации в зале, судьи шоу все же отметили, что в постановке не хватало профессиональных движений.

В результате судьи проекта поставили паре 22 балла.