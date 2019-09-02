"Скелетон": Брежнева чрезмерно похудела и напугала сеть (фото)

Поклонникам показалось, что певица чрезмерно похудела и выглядит изможденной.

Бывшая солистка группы «Виа Гра», украинская певица Вера Брежнева посвятила пост подруге Елене Перминовой.

На своей странице в Instagram певица опубликовала их общий снимок.

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Артистка поздравила свою подружку с днем рождения.

«Тот случай, когда у красивого человека и душа красивая! А сегодня у обладательницы этой красивой души - День Рождения! lenaperminova горжусь, люблю, обожаю наше время вместе и посылаю поцелуи туда, где ты сейчас, хотя там, как всегда «столько дел»», - написал под фотографиями Брежнева.

Поклонникам показалось, что певица чрезмерно похудела и выглядит изможденной.

"Какие вы худые, надо срочно мясо немного нарастить", "Первая фотка ужасная! Не секси!", "Фууууу", "Кошмар", "Скелетоны", - поделились мнениями подписчики.