На видео попало, как Алла Пугачева приревновала мужа к подруге

Алла Борисовна даже ревниво пригрозила им пальцем.

70-летняя Алла Пугачёва и ее 43-летний муж Максим Галкин отдыхают в Юрмале вместе с их подругой Лаймой Вайкуле.

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Звезды праздновали день рождения неназванного друга в ресторане и отличились выходкой. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Instagram Галкина.

Так, в ролике Лайма начала пританцовывать, зазывая Максима. Муж Пугачевой не смог устоять — они вместе "зажгли" под хит Джаро&Ханза "Королева танцпола".

Примадонна в это время сидела за столом и снимала на видео выходку подруги и супруга. Артистка делала вид, что с ужасом наблюдает за тем, как Максим развлекается с Лаймой. Алла Борисовна даже ревниво пригрозила им пальцем.

Ранее Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров. Таким образом, пользователи нашли подтверждение тому, что все свои снимки она старательно фотошопит.