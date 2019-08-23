Алла Пугачева вызвала недоумение семейным фото

Многие удивляются, как Примадонне удается выглядеть так молодо.

В сети появилось новое семейное фото Аллы Пугачевой, на котором она позирует с мужем Максимом Галкиным, сыном Гарри и дочерью Лизой.

Снимок опубликован на странице одной из фан-групп Примадонны в Instagram. "Шикарная семья", - говорится в подписи под кадром.

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На фотографии Алла Борисовна предстала в молодежном образе: красной кофте, джинсах и серой кепке. Глаза она спрятала за солнцезащитными очками. Галкин тоже не отстает от супруги - предпочитает молодежные "луки".

Под постом множество удивленных комментариев по поводу того, что Примадонна российской эстрады выглядит очень молодо, а ведь она недавно отпраздновала 70-летие.

"Пугачева шикарная", "Галкина жалко", "Шикарная Алла Борисовна", "Замечательная семья", - пишут в комментариях.

Ранее Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров. Таким образом, пользователи нашли подтверждение тому, что все свои снимки она старательно фотошопит.