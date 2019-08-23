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Экс-"виагра" выкатила огромную грудь (фото)

09:57, 23 августа 2019
Звезды
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Седокова взбудоражила сеть / instagram.com/stories/annasedokova

Сбежавшая в Россию украинская певица Анна Седокова не устает будоражить фантазию фанатов откровенными фото. Так, в этот раз исполнительница предстала в кадре в тесном купальнике.

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Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На них она демонстрирует свою огромную сочную грудь. 

На первом фото Седокова "примерила" маску Instagram, но в глаза бросается не это, а пышный бюст поп-звезды.

На втором снимке певица позирует также в бикини со своим сыном Гектором. 

Отметим, что Седокова - мать троих детей, ей 36 лет, она держит себя в отличной форме. 

Ранее известная украинская певица Вера Брежнева показала свое интимное фото без трусов. Кадр был сделан во время фотосессии для Vogue Россия.

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Теги: #фото#Анна Седокова