56-летний Тарантино впервые станет отцом (видео)

В прошлом году режиссер женился на 35-летней израильской певице Даниелле Пик.

56-летний всемирно известный режиссер Квентин Тарантино и его 35-летняя жена Даниелла впервые станут родителями.

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Об этом говорится в заявлении пары для журнала People.

"Даниэлла и Квентин Тарантино очень рады сообщить, что ждут ребенка", - говорится в сообщении.

Сценарист-режиссер познакомился с Даниэллой, дочерью израильского певца и автора песен Цвика Пика, в 2009 году во время продвижения своего фильма "Бесславные ублюдки". Пара обручилась в июне 2017 года, после года отношений.

В ноябре прошлого года пара сыграла свадьбу.