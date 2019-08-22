56-летний Тарантино впервые станет отцом (видео)
08:27, 22 августа 2019Звезды
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В прошлом году режиссер женился на 35-летней израильской певице Даниелле Пик.
Тарантино впервые станет отцом / фото instagram.com/danahareldesign
56-летний всемирно известный режиссер Квентин Тарантино и его 35-летняя жена Даниелла впервые станут родителями.
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Об этом говорится в заявлении пары для журнала People.
"Даниэлла и Квентин Тарантино очень рады сообщить, что ждут ребенка", - говорится в сообщении.
Сценарист-режиссер познакомился с Даниэллой, дочерью израильского певца и автора песен Цвика Пика, в 2009 году во время продвижения своего фильма "Бесславные ублюдки". Пара обручилась в июне 2017 года, после года отношений.
В ноябре прошлого года пара сыграла свадьбу.
Голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом
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