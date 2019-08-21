Отдыхающий вместе с Пугачевой в Юрмале Галкин показал пляжное видео

Играясь в песке, сын Пугачевой и Галкина предложил вырыть для отца глубокую яму.

70-летняя Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри отдыхают в Юрмале.

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Видео с пляжа в латвийской столице показал супруг Примадонны. На нем 5-летний Гарри придумал для отца нестандартный подарок.

Играясь в песке, мальчик предложил вырыть для отца глубокую яму. По его словам, в ней юморист сможет прятаться от папарацци.

"Надо вырыть очень глубокую яму, чтобы ты прятался от папарацци. Чтоб тебя не снимали. Запрыгнул — и не видно тебя. И папарацци не будут фоткать", - сказал Гарри.

"Класс! Супер-план!", - оценил предложение сына Галкин.

"Гарри так похож на Максима", "Максим, Гарри - ваша копия", "Какой мальчик красивый и умный", - пишут в комментариях к видео.

Ранее Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров. Таким образом, пользователи нашли подтверждение тому, что все свои снимки она старательно фотошопит.