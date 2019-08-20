Настя Каменских похвасталась упругими ягодицами (видео)

Исполнительница поделилась видеозаписью с упражнениями, которые помогают ей оставаться в форме.

Популярная украинская певица Настя Каменский поделилась кадрами с тренировки под открытым небом со своим тренером.

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Видео артистка показала на своей странице в Instagram. "Друзья, сказать честно, у меня сейчас очень плотный график! Очень много гастролей и, как только у меня появляется секундочка, я сразу же бегу заниматься с Хомицким. Переходи на Андрюхин канал и сможешь увидеть всю нашу треньку!", - написала поп-звезда под коротким роликом.

На кадрах можно увидеть, что тренировки проходят не зря: ягодицы и ножки Каменских подтянуты.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак произвела фурор в сети, опубликовав кадры с выступления в российском Светлогорске.