Настя Каменских похвасталась упругими ягодицами (видео)
Друзья, сказать честно, у меня сейчас афигительно плотный график! Очень много гастролей 💃🏻 и как только у меня появляется секундочка, я сразу же бегу заниматься с @khomytskyi_official 💪🏼 переходы на Андрюхин канал и сможешь увидеть всю нашу треньку! И не скупись на комментарий ☝🏻 для меня это очень важно 😘😘😘
Популярная украинская певица Настя Каменский поделилась кадрами с тренировки под открытым небом со своим тренером.
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Видео артистка показала на своей странице в Instagram. "Друзья, сказать честно, у меня сейчас очень плотный график! Очень много гастролей и, как только у меня появляется секундочка, я сразу же бегу заниматься с Хомицким. Переходи на Андрюхин канал и сможешь увидеть всю нашу треньку!", - написала поп-звезда под коротким роликом.
На кадрах можно увидеть, что тренировки проходят не зря: ягодицы и ножки Каменских подтянуты.
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