Ани Лорак покрасовалась в ультраобтягивающем платье - Лазарев оценил (фото, видео)

Исполнительнице не один раз "приписывали" роман с Лазаревым, но слухи не подтвердились.

Опальная украинская певица Ани Лорак вызвала фурор в сети, опубликовав кадры с выступления в российском Светлогорске.

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Фото и видео появились на официальной странице звезды в Instagram. Так, на видео с выступления в стране-агрессоре Лорак стоит на сцене в ультраобтягивающем золотистом платье с разрезом до бедра. Под этим постом российский певец Сергей Лазарев оставил артистке трогательное "послание": "Diva❤️". В ответ она тоже оставила артисту сердечко под этим постом.

В других постах с выступления в РФ Лорак щеголяет также в обтягивающих нарядах, подчеркивающих ее идеальную фигуру.

Ранее Ани Лорак похвасталась в сети новым фото и рассорила сеть: одни считают, что она выглядит прекрасно, другие же обвиняют артистку в чрезмерном увлечении ботоксом.