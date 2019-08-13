Леся Никитюк удивила фото в гламурных велосипедках

Телезвезда путешествует по Украине и делится снимками с поклонниками.

Популярная украинская ведущая и самая скандальная бывшая участница шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк порадовала фанатов новыми снимками.

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Фото телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре Никитюк позирует на фоне розового озера на Херсонщине в черных гламурных велосипедках со стразами, разноцветном кроптопе на одно плечо и прозрачной бирюзовой накидке.

"Озеро арбузного фреша", - подписала фотографию популярная телеведущая.

Ранее Леся Никитюк опубликовала фото, на котором она позирует в туалете в черном мини-платье оригинального покроя с одним рукавом, другое плечо обнаженное.