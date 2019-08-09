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Леся Никитюк показала фото из туалета

16:24, 09 августа 2019
Звезды
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Некоторые фаны не узнали Никитюк на новом фото / instagram.com/lesia_nikituk

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В своем Instagram телезвезда опубликовала фото, на котором она позирует в туалете в черном мини-платье оригинального кроя - с одним рукавом, другое плечо обнаженное.

"Ребят, ну, фото в туалете... это обязательная акция каждой тёлочки! Фоткались?", - так подписала фотографию Никитюк.

"Леся здесь на себя не похожа. Или освещение, или ракурс... Или все вместе до кучи... Но не узнала", - пишут в комментариях к снимку телезвезды.

Ранее судья шоу "Танці з зірками", балерина Екатерина Кухар опубликовала "горячее" фото с отдыха в США.

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Теги: #фото#Леся Никитюк