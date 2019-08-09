Леся Никитюк показала фото из туалета
16:24, 09 августа 2019Звезды
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Телеведущая спросила своих подписчиков, фотографировались ли они в туалете.
Некоторые фаны не узнали Никитюк на новом фото / instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская ведущая и самая скандальная бывшая участница шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк удивила сеть новым снимком.
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В своем Instagram телезвезда опубликовала фото, на котором она позирует в туалете в черном мини-платье оригинального кроя - с одним рукавом, другое плечо обнаженное.
"Ребят, ну, фото в туалете... это обязательная акция каждой тёлочки! Фоткались?", - так подписала фотографию Никитюк.
"Леся здесь на себя не похожа. Или освещение, или ракурс... Или все вместе до кучи... Но не узнала", - пишут в комментариях к снимку телезвезды.
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