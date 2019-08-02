Настя Каменских на яхте показала пышные формы (фото)
16:26, 02 августа 2019Звезды
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Каменских демонстрирует успехи работы в спортзале.
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Находясь сейчас на отдыхе в Италии вместе с мужем Потапом, Настя Каменских не прекращает активно постить солнечные и соблазнительные фото.
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Каменских в Instagram опубликовала очередную жаркую фотографию, на которой предстает в сексуальном голубом бикини.
Звезда с улыбкой позировала на яхте и демонстрировала свою аппетитную фигуру.
"Новый день", - подписала на итальянском языке исполнительница.
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