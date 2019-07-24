Популярный украинский певец заговорил о завершении карьеры (видео)

Певец, по его словам, принял решение завершить музыкальную карьеру, чтобы уделить время личной жизни.

Популярный исполнитель Макс Барских сообщил журналистам, что готовится к последнему гастрольному туру.

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Артист даст концерты в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и других странах. Об этом говорится в его комментарии каналу Муз-ТВ.

Певец, по его словам, принял решение завершить музыкальную карьеру, чтобы уделить время личной жизни.

"Мне хочется уделить немножко времени своей личной жизни, потому что она хромает. Я посвящаю себя на 100% людям и возвращаюсь одиноким домой, и засыпаю один... Впервые поедем в Австралию, Копенгаген, Чехию. Есть вероятность того, что этот тур будет последним", – заявил Барских.

Ранее украинский певец Макс Барских попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе.