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Настя Каменских позировала на камеру в сексуальном образе (фото)

16:20, 24 июля 2019
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Каменских предстала в соблазнительном образе / instagram.com/kamenskux

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Фотографии дерзкого "лука" артистка показала в Instagram. В кадре поп-звезда предстает в блестящем костюме, черном топе, подчеркивающем ее пышную грудь, с мокрыми волосами, smoky eyes и металлическим чокером.

Откровенно сексуальный образ Каменских дополнила лаконичными черными босоножками. Поклонникам, судя по комментариям, аутфит певицы пришелся по вкусу.

Каменских предстала в соблазнительном образе / instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских вызвала ажиотаж в сети откровенными кадрами со съемок клипов на песню Потапа "Константа" и ее песню "Обіцяю".

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Теги: #фото#Настя Каменских