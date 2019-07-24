Настя Каменских позировала на камеру в сексуальном образе (фото)
16:20, 24 июля 2019Звезды
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На снимках показан "лук", в котором певица предстанет перед зрителями шоу "Х-фактор".
Каменских предстала в соблазнительном образе / instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поразила поклонников стильными образами.
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Фотографии дерзкого "лука" артистка показала в Instagram. В кадре поп-звезда предстает в блестящем костюме, черном топе, подчеркивающем ее пышную грудь, с мокрыми волосами, smoky eyes и металлическим чокером.
Откровенно сексуальный образ Каменских дополнила лаконичными черными босоножками. Поклонникам, судя по комментариям, аутфит певицы пришелся по вкусу.
Каменских предстала в соблазнительном образе / instagram.com/kamenskux
Ранее Настя Каменских вызвала ажиотаж в сети откровенными кадрами со съемок клипов на песню Потапа "Константа" и ее песню "Обіцяю".
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