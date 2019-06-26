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Экс-"виагра" засветила ягодицы на пикантном фото

14:52, 26 июня 2019
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Попа Седоковой не раз становилась объектом внимания / фото instagram.com/annasedokova

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На своей странице в Instagram 36-летняя артистка опубликовала снимок, на котором позирует в серебристом купальнике, выставив ягодицы на камеру.

"Иногда единственный выход - просто идти вперед. Не оглядываясь и доверяя небесам. Просто вперед", - загадочно подписала пикантный кадр Седокова. 

Судя по геотегам, поп-звезда отдыхает на греческом острове Миконос, откуда и радует поклонников откровенными фото.

Ранее Анна Седокова представила свой новый клип на песню "Я же мать". В кадрах можно увидеть жесткий дэнс, литры шампанского, трюки на байке и даже Седокову без трусов.

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Теги: #фото#Анна Седокова