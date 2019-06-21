С помятым лицом и отвисшим животом: Чендлер из "Друзей" шокировал внешним видом (фото)

Мэттью Перри впервые за два года был замечен папарацци на улицах Нью-Йорка.

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри впервые за два года был замечен папарацци на улицах Нью-Йорка. Комментариев «Чендлер уже не тот» точно не избежать: 49-летний актер действительно находится не в лучшей форме. Мэттью долгое время боролся с депрессией, а в прошлом году его настигли другие проблемы со здоровьем - он несколько месяцев провел в больнице из-за перфорации желудочно-кишечного тракта.

Особенно печально Перри выглядит по сравнению со своими коллегами по сериалу Дженнифер Энистон и Кортни Кокс, которые провели прошлые выходные под мексиканским солнцем, отмечая 55-й день рождения Кокс. И хотя Энистон недавно выразила уверенность, что все актеры «Друзей» будут рады вернуться к своим ролям в случае перезапуска сериала, возможно, сейчас Мэттью волнуют совсем другие вопросы.