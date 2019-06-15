"Пластмассовая баба": Седокова нарвалась на шквал критики из-за нового фото

Седокова позирует перед камерой в белом наряде с длинным рукавом.

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова нарвалась на критику интернет-пользователей, опубликовав новое фото.

Снимок, который вызвал споры среди поклонников, артистка обнародовала на своей странице в Instagram. Она подписала его цитатой Скотта Фицджеральда о любви: "Я люблю ее, и в этом и есть начало и конец всего".

"Мне бы хотелось, чтобы меня любили именно так. Решительно. Настойчиво", – добавила девушка в посте.

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На фото Седокова позирует перед камерой в белом наряде с длинным рукавом и распущенными волосами с небрежной укладкой.

Часть поклонников традиционно оставила под постом лестные комментарии, однако некоторые подписчики обратили внимание на лицо певицы, заявив, что она переборщила с пластическими операциями и ботоксом.

"Была красотка, а умудрилась стать похожей на резиновую куклу", "Ботокса очень много", "Стремная", "Аня, что у вас с носом? Вы на хрюшку похожи на этом фото", "Зачем так уродовать верхнюю губу?" "Пластмассовая баба, живого нечего в ней нет", – пишут в комментариях.