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"Я устал, я мухожук": Слава из "НеАнгелов" ответила мужу на развод

17:05, 13 июня 2019
Звезды
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Муж Славы Каминской подал на развод / Фото из открытых источников

Певица Слава Каминская из группы "НеАнгелы", муж которой вчера впервые прокомментировал развод супругов, саркастически отреагировала на его слова.

Реакция звезды была довольно завуалированной. В своей Instagtam-Stories певица опубликовала два мема.

На первой фотографии изображен экс-президент РФ Борис Ельцин в эпизоде, когда он заявил, что устал и уходит из поста. Люди из недостаточно четкого произношения начали называть его мухожуком. На второй фотографии мем посвященный эгоистичности мужчин.

Реакция звезды была довольно завуалированной / Instagram

Как сообщал УНИАН, на официальном сайте Подольского районного суда появилось заявление, искателем которого является знаменитый пластический хирург. 12 июня на суд по делу о разводе никто из супругов так и не появились. Представители Славы попросили время на урегулирование споров мирным путем. Суд удовлетворил просьбу и перенес судебное заседание на 1 июля.

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Теги: #Слава НеАнгелы брак муж