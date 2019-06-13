"Я устал, я мухожук": Слава из "НеАнгелов" ответила мужу на развод

Слава Каминская из группы "НеАнгелы" ответила на комментарий мужа о разводе. В своей Instagtam певица опубликовала два мема.

Певица Слава Каминская из группы "НеАнгелы", муж которой вчера впервые прокомментировал развод супругов, саркастически отреагировала на его слова.

Реакция звезды была довольно завуалированной. В своей Instagtam-Stories певица опубликовала два мема.

На первой фотографии изображен экс-президент РФ Борис Ельцин в эпизоде, когда он заявил, что устал и уходит из поста. Люди из недостаточно четкого произношения начали называть его мухожуком. На второй фотографии мем посвященный эгоистичности мужчин.

Как сообщал УНИАН, на официальном сайте Подольского районного суда появилось заявление, искателем которого является знаменитый пластический хирург. 12 июня на суд по делу о разводе никто из супругов так и не появились. Представители Славы попросили время на урегулирование споров мирным путем. Суд удовлетворил просьбу и перенес судебное заседание на 1 июля.