Алла Пугачева изменила черному — появилась в непривычном образе (видео)
#allapugacheva #аллапугачева @alla_orfey на дне рождения @grishagalkin0606 Видео @donalbik
В одной из фан-групп Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись.
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На кадрах можно увидеть группу детей, среди которых есть и Гарри с Лизой Галкины. Они взяли в руки игрушечные пистолеты и автоматы, бегали и стреляли друг в друга.
За происходящим наблюдает Алла Пугачева. Она одета в белое легкое платье длиной в пол. Обута она была в белые кеды. Дополняют образ Примадонны кудрявые собранные волосы.
Оказывается, певица побывала на дне рождения у племянника Максима Галкина.
Ранее черно-белое фото Аллы Пугачевой ужаснуло сеть. Его опубликовал на своей странице в Instagram супруг Примадонны Максим Галкин. Многие фаны подумали, что с артисткой что-то случилось либо вовсе она умерла.