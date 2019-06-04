От наркоторговца до миллиардера: Jay-Z стал первым в мире рэпером, состояние которого достигло миллиарда долларов

Путь Jay-Z к успеху впечатляет, отмечает Forbes, потому что до начала музыкальной карьеры он торговал наркотиками.

Jay-Z стал первым в мире рэпером, состояние которого достигло $1 млрд.

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Как сообщает Forbes, при оценке состояния артиста учитывались его доходы и стоимость долей рэпера в нескольких компаниях, а также его расходы, которые предусматривает «образ жизни суперзведы». Итоговые цифры были подтверждены внешними экспертами.

Самым дорогим активом Jay-Z, по оценкам Forbes, стал бренд шампанского Armand de Brignac - $310 млн. Рэперу также принадлежат доли в коньячном бренде D’Ussé ($100 млн), стриминговом сервисе Tidal ($100 млн) и Uber ($70 млн).

Путь Jay-Z к успеху впечатляет, отмечает Forbes, потому что до начала музыкальной карьеры он торговал наркотиками. В 1996 году он основал собственный лейбл и выпустил первый альбом Reasonable Doubt. Рэпер получил 22 премии «Грэмми», а 14 его альбомов возглавляли список Billboard 200.