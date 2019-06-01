Медовый месяц продолжат на концертах: Потап и Настя вернулись из свадебного путешествия (фото)

Частный самолет артистов уже приземлился в Киеве.

Молодожены Потап и Настя Каменских вернулись из Турции, где пара проводила медовый месяц.

Частный самолет артистов уже приземлился в Киеве.

Однако, как написал Потап у себя в Instagram, на этом медовый месяц не заканчивается.

"Медовый месяц продолжается! Правда, я в Одессу на концерт, а Настя на свои концерты!", - сообщил артист.

Как сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

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Роскошную свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

25 мая пара на частном самолете улетела в свадебное путешествие в Турцию, от куда постоянно делилась романтическими совместными фото.