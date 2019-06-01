"Очень сексуальные": Каменских прижалась попой к Потапу и взбудоражила сеть

Каменских поделилась фото с мужем с отдыха на яхте.

Молодожены Настя Каменских и Потап проводят медовый месяц в Турции и активно делятся совместными фото.

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В своем Instagram Каменских опубликовала фото, на котором она позирует на яхте в леопардовом купальнике, тесно прижавшись ягодицами к новоиспеченному мужу.

Фото вызвало бурю эмоция у подписчиков.

"Настя ты с Потапом. Вы очень сексуальные", "Потап, ты не вдаль смотри, а на Настю. Любви Вам!", "Бейонсе и Джей Зи отдыхают в сторонке. Невероятно круты", "Это ж сколько еще нас ждет интересных фоточек? После долгих лет сокрытия их прорвало", "Настя! У вас будут красивые дети!", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

Роскошную свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

25 мая пара на частном самолете улетела в свадебное путешествие в Турцию.