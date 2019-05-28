Стало известно, во сколько Потапу и Насте обходится медовый месяц

Пара выбрала 5-звездочную гостиницу Maxx Royal Kemer Resort в Кемере.

Молодожены Настя Каменских и Потап устроили себе 10-дневный медовый месяц в Турции, куда они улетели на частном самолете.

Здесь новоиспеченные муж и жена отдыхают в 5-звездочном отеле Maxx Royal Kemer Resort, сообщает "Страна".

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Гостиницу Maxx Royal Kemer Resort в поселке Кириш очень любят украинские знаменитости и футболисты. Отдыхающие тут часто видят наших звезд. Кстати, Потап и Настя отдыхают здесь не впервые.

"Потап - самый настоящий инстамуж. Он может часами фотографировать Настю без нервов и раздражения", - рассказывают очевидцы, которые сейчас отдыхают в этом же отеле.

Гостиница расположена в 60 км от аэропорта в городе Анталья. Состоит из основных зданий и вилл в парковой зоне прямо на побережье Средиземного моря.

Что касается цен, то это отнюдь не бюджетный вариант. К примеру, в июне сутки проживания на вилле с тремя спальнями обойдутся в $3500. Отель работает по системе "максимум все включено".

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Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

Роскошную свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

Только банкет без декора и концертной программы обошелся паре в сумму около 2,8 миллиона гривень.