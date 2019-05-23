Свадьба Каменских и Потапа: стали известны имена первых звездных гостей (фото)

Популярный ведущий Юрий Горбунов на своей странице в Instagram опубликовал совместный снимок с женихом.

Уже совсем скоро состоится самая ожидаемая свадьба в мире украинского шоу-бизнеса. Потап и Настя Каменских женятся. Это подтвердил сам Потап, выпустив новый трек "Константа", который посвятил Насти Каменских.

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Так, о свадьбе, которая будет закрытой для журналистов все-таки кое-что уже известно. Праздничное событие состоится в ресторане под Киевом, на летнюю террасу которого еще со вчерашнего дня свозили технику, цветы и полным ходом шла подготовка к грандиозному празднику.

Стали известны имена первых звездных гостей. Популярный ведущий Юрий Горбунов на своей странице в Instagram опубликовал совместный снимок с женихом и женой Катериной Осадчей, и отметил, что готовится к событию.

"Через несколько часов, у нашего лучшего друга Алексея,самое главное событие в жизни! Готовимся!", - подписал фото шоумен.

Как сообщал УНИАН, накануне праздника в сети появились первые совместные романтические фото Потапа и Каменских.

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