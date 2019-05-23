Свадьба Потапа и Насти: в сети появились совместные романтические фото

Звездная пара рассекретила, что сегодня, 23 мая, сыграет свадьбу.

Рэпер и продюсер Потап наконец официально подтвердил свадьбу с певицей Настей Каменских.

Пара рассекретила, что сегодня, 23 мая, сыграет свадьбу. Торжественное событие должно произойти в одном из загородных ресторанов. В сети впервые появились совместные романтические фотографии пары.

На них Потап снимает видео с Настей и ее домашним любимцем, собакой Мими, а также нежно целует свою возлюбленную.

Как сообщал УНИАН, ранее Потап представил очень трогательную композицию "Константа", в которой признается Насти Каменских в любви. Кроме того, появились подробности свадьбы.

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